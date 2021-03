மாநில செய்திகள்

அ.தி.மு.க. தலைவர்கள் பா.ஜ.க.வில் இணைந்துவிடுவார்கள்: தேர்தலுக்கு பின்னர் தமிழகத்தில் அ.தி.மு.க. என்ற கட்சியே இருக்காது திருமாவளவன் பேச்சு + "||" + ADMK Leaders will join BJP: AIADMK in Tamil Nadu after elections There will be no party

அ.தி.மு.க. தலைவர்கள் பா.ஜ.க.வில் இணைந்துவிடுவார்கள்: தேர்தலுக்கு பின்னர் தமிழகத்தில் அ.தி.மு.க. என்ற கட்சியே இருக்காது திருமாவளவன் பேச்சு