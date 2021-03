மாநில செய்திகள்

சென்னையில் ‘ஹோலி' பண்டிகை கொண்டாட்டம் வட மாநிலத்தவர்கள் ஆடி, பாடி குதூகலம் + "||" + ‘Holi’ festival celebration in Chennai Audi, singing enthusiasts from the northern states

சென்னையில் ‘ஹோலி' பண்டிகை கொண்டாட்டம் வட மாநிலத்தவர்கள் ஆடி, பாடி குதூகலம்