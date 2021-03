மாநில செய்திகள்

நாடாளுமன்றத்தில் வாக்கெடுப்பின்போது ஆதரித்து விட்டு குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை நீக்க வலியுறுத்துவதாக அ.தி.மு.க. சொல்வது பெரிய நாடகம் + "||" + The AIADMK has demanded the repeal of the Citizenship Amendment Act, which was backed during a vote in parliament. Great play to say

நாடாளுமன்றத்தில் வாக்கெடுப்பின்போது ஆதரித்து விட்டு குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை நீக்க வலியுறுத்துவதாக அ.தி.மு.க. சொல்வது பெரிய நாடகம்