மாநில செய்திகள்

பிரதமரின் உழைப்பால் உலக அளவில் இந்தியா பெருமை அடைந்துள்ளது - முதலமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + India is proud of the Prime Minister's work in the world - Chief Minister Palanisamy

பிரதமரின் உழைப்பால் உலக அளவில் இந்தியா பெருமை அடைந்துள்ளது - முதலமைச்சர் பழனிசாமி