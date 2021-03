மாநில செய்திகள்

பிரதமர் மோடி வருகையை முன்னிட்டு கன்னியாகுமரியில் வரவேற்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரம் + "||" + Preparations are in full swing in Kanyakumari ahead of Prime Minister Modi's visit

பிரதமர் மோடி வருகையை முன்னிட்டு கன்னியாகுமரியில் வரவேற்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரம்