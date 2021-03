மாநில செய்திகள்

அ.தி.மு.க. கூட்டணி பொறுப்பாளர்கள் கூட்டத்தில் ஜெயலலிதாவை பற்றி பேசிய போது கண்கலங்கிய அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி + "||" + A. DMK Eye-catching Minister Rajendra Balaji while talking about Jayalalithaa at a meeting of coalition officials

