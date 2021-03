மாநில செய்திகள்

சேப்பாக்கம்-திருவல்லிகேணி தொகுதியில் உதயநிதிக்கு ஆதரவாக மீனவ பெண்களிடம் துர்கா ஸ்டாலின் வாக்கு சேகரிப்பு + "||" + Durga Stalin collects votes for women fishermen in support of Udayanithi in Chepauk-Tiruvallikeni constituency

சேப்பாக்கம்-திருவல்லிகேணி தொகுதியில் உதயநிதிக்கு ஆதரவாக மீனவ பெண்களிடம் துர்கா ஸ்டாலின் வாக்கு சேகரிப்பு