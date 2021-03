மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் நோய்த்தொற்று அதிகரித்து வருவதால் 16 மாவட்டங்களில் கொரோனா பரிசோதனையை அதிகரிக்க நடவடிக்கை + "||" + Action to increase corona testing in 16 districts due to increasing incidence of the disease in Tamil Nadu

