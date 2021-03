மாநில செய்திகள்

தமிழ்நாட்டுக்கு எத்தனை முறை பிரதமர் மோடி வருகிறாரோ, அந்த அளவுக்கு பா.ஜ.க.வுக்கு வாக்குகள் குறையும் தேர்தல் பிரசாரத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + The more times Prime Minister Modi visits Tamil Nadu, the more the BJP will lose votes.

தமிழ்நாட்டுக்கு எத்தனை முறை பிரதமர் மோடி வருகிறாரோ, அந்த அளவுக்கு பா.ஜ.க.வுக்கு வாக்குகள் குறையும் தேர்தல் பிரசாரத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு