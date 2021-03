மாநில செய்திகள்

கும்பகோணம் அரசு பெண்கள் கல்லூரியில் 8 ஆசிரியர்கள் மற்றும் 19 பொதுமக்களுக்கு கொரோனா பாதிப்பு + "||" + 8 teachers at Kumbakonam Government Girls College and 19 members of the public affected by corona

கும்பகோணம் அரசு பெண்கள் கல்லூரியில் 8 ஆசிரியர்கள் மற்றும் 19 பொதுமக்களுக்கு கொரோனா பாதிப்பு