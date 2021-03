மாநில செய்திகள்

ஏப்ரல் 4-ம் தேதி மாலை 7 மணி வரை தேர்தல் பிரசாரம் மேற்கொள்ளலாம் - தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாகு + "||" + The election campaign will continue till 7 pm on April 4 - Chief Electoral Officer of Tamil Nadu Satyaprada Sahu

