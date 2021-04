மாநில செய்திகள்

மொழி, இனம், கலாசாரத்தை பாதுகாக்க மு.க.ஸ்டாலினை முதல்-அமைச்சராக்க வேண்டும் கொளத்தூரில் ப.சிதம்பரம் பிரசாரம் + "||" + P. Chidambaram campaign in Kolathur to make MK Stalin the first minister to protect language, race and culture

மொழி, இனம், கலாசாரத்தை பாதுகாக்க மு.க.ஸ்டாலினை முதல்-அமைச்சராக்க வேண்டும் கொளத்தூரில் ப.சிதம்பரம் பிரசாரம்