மாநில செய்திகள்

மக்களை சோம்பேறியாக்கும் இலவச திட்டங்களை அறிவிக்கும் கட்சிகளை ஏன் தடை செய்யக்கூடாது? ஐகோர்ட்டு நீதிபதிகள் சரமாரி கேள்வி + "||" + Why not ban parties that announce free programs that make people lazy? A barrage of iCourt judges questioned

மக்களை சோம்பேறியாக்கும் இலவச திட்டங்களை அறிவிக்கும் கட்சிகளை ஏன் தடை செய்யக்கூடாது? ஐகோர்ட்டு நீதிபதிகள் சரமாரி கேள்வி