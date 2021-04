மாநில செய்திகள்

தேர்தல் பிரசாரத்துக்காக பிரதமர் மோடி இன்று மதுரை வருகை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் தரிசனம் செய்கிறார் + "||" + Prime Minister Modi will visit Madurai today for the election campaign at the Meenakshi Amman Temple

