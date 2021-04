மாநில செய்திகள்

தேர்தல் ஆணையம் நோட்டீசுக்கு ஆ.ராசா பதில் பெண்களையும், தாய்மையையும் நான் அவதூறு செய்யவில்லை + "||" + A.Rasa's response to the Election Commission notice I did not slander women and motherhood

தேர்தல் ஆணையம் நோட்டீசுக்கு ஆ.ராசா பதில் பெண்களையும், தாய்மையையும் நான் அவதூறு செய்யவில்லை