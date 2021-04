மாநில செய்திகள்

‘‘அவதூறு பரப்பி ஆட்சிக்கு வர நினைக்கும் மு.க.ஸ்டாலினின் கனவு பலிக்காது’’ தேர்தல் பிரசாரத்தின்போது எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு + "||" + Edappadi Palanisamy's speech during the election campaign "MK Stalin's dream of coming to power by spreading slander will not come true"

‘‘அவதூறு பரப்பி ஆட்சிக்கு வர நினைக்கும் மு.க.ஸ்டாலினின் கனவு பலிக்காது’’ தேர்தல் பிரசாரத்தின்போது எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு