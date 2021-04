மாநில செய்திகள்

பகல் 12 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை வெளியில் செல்ல வேண்டாம்: சென்னை உள்பட 21 மாவட்டங்களில் 4 நாட்களுக்கு அனல் காற்று + "||" + Do not go outside from 12 noon to 4 pm: Hot air for 4 days in 21 districts including Chennai

பகல் 12 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை வெளியில் செல்ல வேண்டாம்: சென்னை உள்பட 21 மாவட்டங்களில் 4 நாட்களுக்கு அனல் காற்று