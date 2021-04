மாநில செய்திகள்

4-ந் தேதி இரவு 7 மணி வரை பிரசாரத்துக்கு அனுமதி கடைசி நேரத்தில் நடைபெறும் பணப்பட்டுவாடாவை தடுக்க சிறப்பு நடவடிக்கை + "||" + Permission to campaign until 7pm on the 4th Special measure to prevent last-minute money laundering

4-ந் தேதி இரவு 7 மணி வரை பிரசாரத்துக்கு அனுமதி கடைசி நேரத்தில் நடைபெறும் பணப்பட்டுவாடாவை தடுக்க சிறப்பு நடவடிக்கை