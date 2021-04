மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் 45 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணி தொடக்கம் + "||" + Vaccination of people over 45 years of age begins in Tamil Nadu

தமிழகத்தில் 45 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணி தொடக்கம்