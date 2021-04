மாநில செய்திகள்

வீடு, வீடாக சென்று வாக்காளர்களுக்கு பணம் வினியோகம் செய்த பஸ் கண்டக்டர் உள்பட 2 பேர் கைது + "||" + Two people have been arrested, including a bus conductor who went house to house and distributed money to voters

