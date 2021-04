மாநில செய்திகள்

மக்கள் ஆர்வமாக உள்ளனர்: கொரோனா பரவல், தமிழகத்தில் வாக்குப்பதிவை பாதிக்காது தலைமை தேர்தல் அதிகாரி தகவல் + "||" + People are interested: Corona spread will not affect voting in Tamil Nadu

