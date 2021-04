மாநில செய்திகள்

அ.தி.மு.க.-பா.ஜ.க. கூட்டணிக்கு நாடாளுமன்ற தேர்தல் போன்று சட்டமன்ற தேர்தலிலும் பாடம் புகட்ட வேண்டும் + "||" + AIADMK-BJP The coalition must learn a lesson from the parliamentary elections as well as the assembly elections

