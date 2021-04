மாநில செய்திகள்

வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் நாளில் தொழிலாளர்களுக்கு சம்பளத்துடன் கூடிய விடுமுறை அளிக்க வேண்டும் + "||" + Workers should be given paid leave on polling day

