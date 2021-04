மாநில செய்திகள்

டாக்டர் ராமதாசின் 40 ஆண்டு கால உழைப்புக்கு கிடைத்த பலன் தான் 10.5 சதவீத இடஒதுக்கீடு டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் பிரசாரம்

10.5 percent reservation is the result of Dr. Ramadas' 40 years of hard work Dr. Anbumani Ramadas campaign

