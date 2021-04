மாநில செய்திகள்

‘‘ஏழை மாணவர்களின் அரசுப்பணி கனவை நிஜமாக்கியவர் சைதை துரைசாமி’’ தேர்தல் பிரசாரத்தின்போது கராத்தே தியாகராஜன் பேச்சு + "||" + Karate Thiagarajan's speech during the election campaign

‘‘ஏழை மாணவர்களின் அரசுப்பணி கனவை நிஜமாக்கியவர் சைதை துரைசாமி’’ தேர்தல் பிரசாரத்தின்போது கராத்தே தியாகராஜன் பேச்சு