மாநில செய்திகள்

முன்னாள் முதல்-அமைச்சர் கருணாநிதி உடலை மெரினாவில் அடக்கம் செய்ய மறுத்தது ஏன்? எடப்பாடி பழனிசாமி பதில் + "||" + Why did former First-Minister Karunanidhi refuse to bury his body in the marina? Edappadi Palanisamy Answer

முன்னாள் முதல்-அமைச்சர் கருணாநிதி உடலை மெரினாவில் அடக்கம் செய்ய மறுத்தது ஏன்? எடப்பாடி பழனிசாமி பதில்