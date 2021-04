மாநில செய்திகள்

வாக்குப்பதிவு நாளன்று அரசியல் கட்சியினர், வேட்பாளர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிமுறைகள் தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு + "||" + Election Commission announcement of rules to be followed by political parties and candidates on polling day

வாக்குப்பதிவு நாளன்று அரசியல் கட்சியினர், வேட்பாளர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிமுறைகள் தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு