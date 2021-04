மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் நடக்கும் வருமானவரி சோதனைக்கும் பா.ஜ.க.விற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை; ஜே.பி.நட்டா தகவல் + "||" + The income tax audit in Tamil Nadu has nothing to do with the BJP; JP Natta Information

தமிழகத்தில் நடக்கும் வருமானவரி சோதனைக்கும் பா.ஜ.க.விற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை; ஜே.பி.நட்டா தகவல்