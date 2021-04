மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் இதுவரை 32 லட்சத்து 56 ஆயிரத்து 300 பேருக்கு போடப்பட்டுள்ளது + "||" + So far 32 lakh 56 thousand 300 people have been vaccinated in Tamil Nadu

