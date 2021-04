மாநில செய்திகள்

அதிக பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட தொகுதிகளில் தேர்தல் ரத்தாகுமா? தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி விளக்கம் + "||" + Will the election be canceled in the constituencies where most of the money was confiscated? Chief Electoral Officer of Tamil Nadu Description

அதிக பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட தொகுதிகளில் தேர்தல் ரத்தாகுமா? தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி விளக்கம்