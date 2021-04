மாநில செய்திகள்

‘234 தொகுதிகளிலும் தி.மு.க. கூட்டணி வெற்றி பெறும்'; மு.க.ஸ்டாலின் உறுதி + "||" + ‘In all 234 constituencies, the DMK has won. Coalition will win '; MK Stalin's commitment

‘234 தொகுதிகளிலும் தி.மு.க. கூட்டணி வெற்றி பெறும்'; மு.க.ஸ்டாலின் உறுதி