மாநில செய்திகள்

அதிமுக பிரமுகர் வீட்டில் ரூ.3.53 லட்சம் பறிமுதல் - தேர்தல் பறக்கும்படை நடவடிக்கை + "||" + 3 Lakh 53 Thousand Rupees Money Seized From ADMK Member House in Uthangarai by Election Flying Squad

அதிமுக பிரமுகர் வீட்டில் ரூ.3.53 லட்சம் பறிமுதல் - தேர்தல் பறக்கும்படை நடவடிக்கை