மாநில செய்திகள்

தமிழக சட்டசபைக்கு இன்று ஒரே கட்டமாக தேர்தல்; காலை 7 மணி முதல் ஓட்டு போடலாம்; அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயார் + "||" + Elections to the Tamil Nadu Assembly today as a single phase; Can drive from 7am; All arrangements are ready

தமிழக சட்டசபைக்கு இன்று ஒரே கட்டமாக தேர்தல்; காலை 7 மணி முதல் ஓட்டு போடலாம்; அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயார்