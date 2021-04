மாநில செய்திகள்

பதிவாகும் ஓட்டுப்பதிவு எந்திரங்கள் வைக்கப்படும் வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் 3 அடுக்கு பாதுகாப்பு; முழுவீச்சில் ஏற்பாடுகள் நடக்கின்றன + "||" + Recording Voting machines will be placed; 3 tier security at counting centers; Arrangements are in full swing

பதிவாகும் ஓட்டுப்பதிவு எந்திரங்கள் வைக்கப்படும் வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் 3 அடுக்கு பாதுகாப்பு; முழுவீச்சில் ஏற்பாடுகள் நடக்கின்றன