மாநில செய்திகள்

சென்னை ஆழ்வார்பேட்டை வாக்குச்சாவடியில் மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன் வாக்களித்தார் + "||" + Makkal Needhi Maiyam leader Kamal Haasan, cast his vote at the Alwarpet polling station in Chennai

