சென்னை ஆலப்பாக்கத்தில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வாக்களித்தார் + "||" + Seeman, the chief coordinator of the Naam Tamil Party, cast his vote at a polling station in Alappakkam Chennai

