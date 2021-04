மாநில செய்திகள்

நீலாங்கரை வாக்குச்சாவடிக்கு சைக்கிளில் வந்து வாக்களித்தார் நடிகர் விஜய் + "||" + Actor Vijay came to the Neelankarai polling station on a bicycle and cast his vote

