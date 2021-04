மாநில செய்திகள்

மு.க.ஸ்டாலின் முதல்-அமைச்சர் ஆவது உறுதி; ஓட்டு போட்ட பின் வைகோ பேட்டி + "||" + DMK Coalition wins more than 200 seats: MK Stalin confirmed as CM; Vaiko interview after driving

மு.க.ஸ்டாலின் முதல்-அமைச்சர் ஆவது உறுதி; ஓட்டு போட்ட பின் வைகோ பேட்டி