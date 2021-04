மாநில செய்திகள்

அடுத்து ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு வரும் அரசுடன் இணைந்து தமிழக கோவில்களை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுப்போம்; ஜக்கி வாசுதேவ் பேட்டி + "||" + We will work with the next government to liberate the temples in Tamil Nadu; Sadhguru Jaggi Vasudev

அடுத்து ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு வரும் அரசுடன் இணைந்து தமிழக கோவில்களை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுப்போம்; ஜக்கி வாசுதேவ் பேட்டி