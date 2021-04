கும்பகோணத்தில் பரபரப்பு போலி டோக்கன் கொடுத்து வாக்காளர்களை ஏமாற்றிய வேட்பாளர்

மாநில செய்திகள்

கும்பகோணத்தில் பரபரப்பு போலி டோக்கன் கொடுத்து வாக்காளர்களை ஏமாற்றிய வேட்பாளர் + "||" + Candidate who cheated voters by giving fake tokens in Kumbakonam

கும்பகோணத்தில் பரபரப்பு போலி டோக்கன் கொடுத்து வாக்காளர்களை ஏமாற்றிய வேட்பாளர்