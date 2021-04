மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் 75 இடங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் 3 அடுக்கு பாதுகாப்பு இரவு பகலாக கண்காணிக்க ஏற்பாடு + "||" + Arrangements have been made to monitor day and night 3-tier security at 75 counting centers set up at Tamil Nadu

தமிழகத்தில் 75 இடங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் 3 அடுக்கு பாதுகாப்பு இரவு பகலாக கண்காணிக்க ஏற்பாடு