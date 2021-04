மாநில செய்திகள்

கொரோனா பரவல் அதிகரிப்பு: முக கவசம் அணிந்து வந்தால் மட்டுமே பெட்ரோல்-டீசல் வினியோகம் + "||" + Increase in corona spread: Petrol-diesel supply only if the mask is worn

கொரோனா பரவல் அதிகரிப்பு: முக கவசம் அணிந்து வந்தால் மட்டுமே பெட்ரோல்-டீசல் வினியோகம்