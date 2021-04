மாநில செய்திகள்

கொரோனா, தொற்று நோய்களை கட்டுப்படுத்தும் பணிக்காக 2,715 சுகாதார ஆய்வாளர்கள் தற்காலிக நியமனம் + "||" + Corona, 2,715 health inspectors temporarily appointed for the task of controlling infectious diseases

