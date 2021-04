மாநில செய்திகள்

அரக்கோணம் அருகே தேர்தல் தகராறில் பயங்கரம் புதுமாப்பிள்ளை உள்பட 2 பேர் படுகொலை + "||" + Two persons, including a terrified newcomer, were killed in an election dispute near Arakkonam

அரக்கோணம் அருகே தேர்தல் தகராறில் பயங்கரம் புதுமாப்பிள்ளை உள்பட 2 பேர் படுகொலை