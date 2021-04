மாநில செய்திகள்

2 தவணை தடுப்பூசி போட்ட பிறகும் தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகனுக்கு கொரோனா + "||" + Even after 2 rounds of vaccination, DMK Corona to General Secretary Thuraimurugan

2 தவணை தடுப்பூசி போட்ட பிறகும் தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகனுக்கு கொரோனா