மாநில செய்திகள்

இருசக்கர வாகனத்தில் விவிபேட் இயந்திரம் கொண்டு செல்லப்பட்டது விதிமீறல் - சத்யபிரதா சாகு விளக்கம் + "||" + VVPAT machine taken away in two wheeler was a violation - Satyaprada Sagu

இருசக்கர வாகனத்தில் விவிபேட் இயந்திரம் கொண்டு செல்லப்பட்டது விதிமீறல் - சத்யபிரதா சாகு விளக்கம்