மாநில செய்திகள்

விவிபேட் எந்திரத்தை எடுத்துச்சென்ற விவகாரம்: வேளச்சேரி தொகுதியில் மறுவாக்குப்பதிவு? தலைமை தேர்தல் அதிகாரி விளக்கம் + "||" + The issue of taking away the vivipad machine: Re-registration in Velachery constituency? Chief Electoral Officer Description

விவிபேட் எந்திரத்தை எடுத்துச்சென்ற விவகாரம்: வேளச்சேரி தொகுதியில் மறுவாக்குப்பதிவு? தலைமை தேர்தல் அதிகாரி விளக்கம்