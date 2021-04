மாநில செய்திகள்

துணைவேந்தர்களை நியமிக்க கவர்னருக்கு அதிகாரம் கிடையாது; கி.வீரமணி அறிக்கை + "||" + The Governor has no power to appoint deputies; Veeramani

துணைவேந்தர்களை நியமிக்க கவர்னருக்கு அதிகாரம் கிடையாது; கி.வீரமணி அறிக்கை