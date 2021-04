மாநில செய்திகள்

குடியரசு தலைவர், பிரதமர் புகைப்படங்களை வைப்பது குறித்து சம்பந்தப்பட்ட அரசு அலுவலகங்கள் தான் முடிவு எடுக்க வேண்டும் - உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு + "||" + Concerned government offices should decide to place photos of the President and the PM - High Court

குடியரசு தலைவர், பிரதமர் புகைப்படங்களை வைப்பது குறித்து சம்பந்தப்பட்ட அரசு அலுவலகங்கள் தான் முடிவு எடுக்க வேண்டும் - உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு