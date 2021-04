மாநில செய்திகள்

உர விலை உயர்வுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் கண்டனம்; “விவசாயிகள் வாழ்வுடன் மத்திய அரசு கண்ணாமூச்சி விளையாடுகிறது” + "||" + MK Stalin condemns rise in fertilizer prices; "Central government is playing hide and seek with the lives of farmers"

உர விலை உயர்வுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் கண்டனம்; “விவசாயிகள் வாழ்வுடன் மத்திய அரசு கண்ணாமூச்சி விளையாடுகிறது”